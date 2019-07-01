Тюменские триатлеты стали вторыми на IRONMAN в Нур-Султане

| Фото: Триатлон в Тюмени | Фото: Триатлон в Тюмени

Команда из Тюмени – SIBSTAR-BALANCE – стала второй на IRONMAN 70.3 ASTANA в Нур-Султане 14 июля, сообщает "Триатлон в Тюмени".

Триатлеты преодолевали "полужелезную" дистанцию: плавание – 1,9 км, велоэтап – 90 км и бег – 21,1 км. В 6 часов 50 минут на пантон вышли 22 атлета категории PRO, 1 тыс. 420 участников индивидуального зачета и 112 эстафетных команд.

Первым в соревнования вступил Никита Черпинский (Тренировочный центр BALANCE), справившись с плаванием в реке Ишим за 00:31:49. Никита передал эстафету Эдуарду Бухинскому (Тренировочный центр BALANCE), знакомому Тюмени победами в соревнованиях по ездовому спорту. Эдуард справился с дистанцией 90 км за 2:16:25. С каждым этапом команда приближалась к лидерам гонки.

Заключительный беговой этап – 21,1 км – остался за тюменским атлетом - Денисом Кораблевым (беговой клуб SIBSTAR), который справился с полумарафоном быстрее всех – 01:10:56. Общее время тюменской команды SIBSTAR-BALANCE – 04:01:50 – время серебряных призеров.

Еще одну медаль привезла спортсменка Татьяна Меньшикова (Тренировочный центр BALANCE), получив третье место в возрастной категории F35-39.

"Сегодня спортсмены продемонстрировали очень хороший результат, который говорит о высокой конкурентоспособности нашей команды. Будем продолжать в том же духе, не останавливаться на достигнутом и смотреть вперед", - говорит тренер и руководитель Тренировочного клуба BALANCE Никита Кугаевский.