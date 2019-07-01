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Глава СК РФ: два миллиарда рублей изъяли у коррупционеров в 2018 году

Общество, 15:05 16 июля 2019

СК РФ | Фото: СК РФ

Имущество на 2 млрд рублей изъяли у коррупционеров в 2018 году, более 1,6 млрд возместили добровольно, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу СК Александра Бастрыкина.

По его словам, в 2018 году был наложен арест на имущество коррупционеров на общую сумму более 15 миллиардов рублей. За три месяца 2019 года эта сумма превышает 5,3 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в рамках дела экс-министра открытого правительства Михаила Абызова о мошенничестве и преступном сообществе арест наложили на имущество чиновника, которое оценили более чем в 20 млрд рублей.

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# Александр Бастрыкин , борьба с коррупцией

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