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Определены победители спартакиады пенсионеров по плаванию

Спорт, 16:21 17 июля 2019

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

20 человек приняли участие в соревнованиях по плаванию в рамках муниципального этапа спартакиады пенсионеров России в спортивном комплекс "Гагаринский", сообщают организаторы.

Мужчины проплыли на время 50 метров, женщины – 25 метров.

Лучшие результаты заплывов зафиксированы у Елены Чугаевой и Николая Титова.

19 июля в 10 часов в экопарке "Затюменский" (ул. Барнаульская, 17) участники спартакиады пенсионеров поспорят за медали в пулевой стрельбе. В этот же день в 12 часов их ждет легкоатлетический кросс на 1 километр.

Финальные дисциплины - дартс, шахматы и комбинированная эстафета, намечены на 27 июля и пройдут на территории Тюменского технопарка (ул. Республики, 142) в 10 часов.

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# пенсионеры , спартакиада

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