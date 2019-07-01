Тюменские росгвардейцы посвятили шахматный турнир генералу Комаровскому
Турнир по шахматам, посвященный 250-летию со дня рождения русского генерала Евграфа Комаровского, состоялся в Тюмени в преддверии Международного дня шахмат, сообщает областное управление Росгвардии.
Президент общественной организации "Тюменская областная шахматная федерация" Геннадий Шантуров в приветственном слове рассказал росгвардейцам о перспективах развития шахматного спорта в России, проинформировал о предстоящей Всемирной шахматной олимпиаде в 2020 году в Ханты-Мансийске и вручил им символ игры – шахматного Конька-горбунка.
Военнослужащие и сотрудники распределились по парам и провели игру.
В завершении турнира временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления Росгвардии по Тюменской области по работе с личным составом Евгений Лычковский вручил гостям благодарственные письма.