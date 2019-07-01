Тюменские росгвардейцы посвятили шахматный турнир генералу Комаровскому

| Фото: Росгвардия Тюменской области | Фото: Росгвардия Тюменской области

Турнир по шахматам, посвященный 250-летию со дня рождения русского генерала Евграфа Комаровского, состоялся в Тюмени в преддверии Международного дня шахмат, сообщает областное управление Росгвардии.

Президент общественной организации "Тюменская областная шахматная федерация" Геннадий Шантуров в приветственном слове рассказал росгвардейцам о перспективах развития шахматного спорта в России, проинформировал о предстоящей Всемирной шахматной олимпиаде в 2020 году в Ханты-Мансийске и вручил им символ игры – шахматного Конька-горбунка.

Военнослужащие и сотрудники распределились по парам и провели игру.

| Фото: Росгвардия Тюменской области | Фото: Росгвардия Тюменской области

В завершении турнира временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления Росгвардии по Тюменской области по работе с личным составом Евгений Лычковский вручил гостям благодарственные письма.