"Транснефть – Сибирь" обеспечит сохранение объекта культурного наследия при реконструкции нефтепровода в Югре

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть – Сибирь" приступило к реализации второго этапа археологических работ по обеспечению сохранности объекта культурного наследия "Поселение Супринское-19", расположенного в районе р. Супры Советского района (ХМАО-Югра).

Археологические раскопки проводятся в связи с реконструкцией магистрального нефтепровода (МН) Красноленинск – Шаим – Конда. Общая протяженность планируемых к замене участков трубопровода составит более 100 км. На участке с 124 по 143 км строительство линейной части МН пройдет по территории объекта культурного наследия (поселения древних людей) "Поселение Супринское-19".

Первый этап работ, предусматривающий обеспечение сохранности данного объекта культурного наследия, был выполнен осенью 2018 года. Общая площадь вскрытия культурного слоя, по предварительным данным, составляет около 5 тыс. кв. м. Исходя из обнаруженных ранее на территории поселения артефактов, данный археологический памятник может быть предварительно датирован эпохой бронзового века (конец III тыс. до н. э – начало I тыс. до н.э.).

До начала строительно-монтажных работ на линейной части МН АО "Транснефть – Сибирь", в соответствии с требованиями федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", обязано обеспечить проведение и финансирование работ по сохранению памятника археологического наследия.

В целом АО "Транснефть – Сибирь" в 2019 году планирует обеспечить проведение историко-культурных исследований на 20 объектах, стоимость работ составит 17 млн рублей. В том числе, на данный момент уже заключен договор на проведение спасательных работ выявленного объекта археологического наследия "Местонахождение Большая Учинья XVIII". Также в 2019 году планируется разработка проектов обеспечения сохранности объектов культурного (археологического) наследия "Одиночная впадина Чернореченская-3" и "Селище Эгутьягун-21".

Археологические исследования проводятся в зоне ответственности Нефтеюганского, Урайского, Нефтеюганского, Сургутского, Тобольского, Тюменского управлений магистральных нефтепроводов на участках МН Холмогоры-Клин, Нижневартовск – Курган – Куйбышев, Красноленинск – Шаим – Конда, Сургут – Полоцк, Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск, Шаим – Тюмень, Усть-Балык –Нижневартовск, Холмогоры – Западный Сургут.

Проводя подобные работы, АО "Транснефть – Сибирь" способствует развитию археологии и получению новых сведений об истории народов, населявших территорию Западной Сибири несколько тысячелетий назад.