Тюменец оформил иномарку на молодую жену, чтобы не платить алименты

| Фото: Пресс-службы УФССП России по Тюменской области | Фото: Пресс-службы УФССП России по Тюменской области

Тюменец, пытаясь избежать выплаты алиментов детям от первого брака, переоформил автомобиль BMW на новую жену. Должник был задержан во совместного рейда приставов и инспекторов ГИБДД.

Всего было выявлено более 170 должников-водителей, 14 автомобилей арестовано, сообщает областная служба судебных приставов.

Один водитель бросил автомобиль прямо на обочине. Как оказалось, он пользовался арендованной Chevrolet Aveo и не захотел участвовать в разбирательствах, поэтому вызвал такси и уехал. В итоге на место рейда прибыла собственница автомобиля, обещая оплатить 36 тыс. рублей, которые она задолжала микрофинансовой компании. Но с квитанцией об оплате женщина так и не появилась к окончанию рейда. Брошенный автомобиль отвезли на спецстоянку.

Житель Нижней Тавды был остановлен за долг по алиментам, но мужчина был уверен, что это ошибка. Позвонив своей бывшей жене, он удостоверился, что иск из суда она не отозвала и мирно вопрос урегулировать не удалось. Чтобы не стать пешеходом мужчина добровольно на месте оплатил полную сумму долга в 46 тыс. рублей.