Тюменка поругалась с возлюбленным и изрубила топором чужую машину

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

19-летнюю тюменку, которая изрубила чужой автомобиль топором, задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

В полицию областной столицы поступил звонок от местной жительницы, которая рассказала, что неизвестная повредила автомобиль ее супруга и угрожает расправой.

На место выехали полицейские. Стражи правопорядка восстановили картину произошедшего. "Выяснилось, что в день преступления девушка была в гостях у бывшего возлюбленного. В результате конфликта тюменка в состоянии алкогольного опьянения покинула квартиру мужчины, забрав с собой топор. Затем девушка отправилась во двор, расположенный по улице Транспортной, где она и обратила внимание на припаркованный автомобиль марки "ВАЗ-2105"", — рассказали в ведомстве.

Без каких-либо причин злоумышленница подошла к машине и начала бить топором по лобовому стеклу и зеркалам заднего вида. Супруга владельца транспортного средства заметила это и вышла на улицу. Пьяная тюменка начала оскорблять женщину и пригрозила убийством, если та будет ей мешать. Опасаясь за свою жизнь, жена владельца машины обратилась в полицию.

19-летнюю безработную жительницу областного центра задержали и доставили в отдел полиции. В отношении нее возбудили уголовные дела по статьям 119 и 167 УК РФ "Угроза убийством" и "Умышленное повреждение имущества". Расследование продолжается.