За убийство и похищения бизнесменов участник банды отправился в колонию на шестнадцать лет

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

К 16 годам в колонии строго режима приговорен в Тюмени участник банды. На счету криминального сообщества заказные убийства, похищения бизнесменов и вымогательство, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в 2010 году подсудимый Павел Луговской примкнул к банде, созданной его двоюродным братом Сергеем Леонтьевым. В октябре 2011 года подельники похитили бизнесмена, требуя у него крупную сумму. Предпринимателя вывезли в лес, и заставили заложника на камеру выстрелить в своего сообщника. Угрожая передать видео правоохранительным органам, злоумышленники получили от бизнесмена 20 млн рублей. Только через восемь лет, после задержания бандитов, предприниматель узнал, что "убийство" было инсценировкой.

Двум бизнесменам, оказавшим сопротивление при похищении, Луговской причинил тяжкие телесные повреждения, повлекшие их смерть.

Также суду стала известна деятельность Луговского до вступления в банду. Так, в апреле 1998 года он взял заказ на убийство криминального авторитета, но по ошибке расстрелял другого человека.

Переодевшись в бомжа, киллер лежал в подъезде и караулил жертву. Когда мужчина прошел мимо, он выстрелил в него из пистолета с глушителем, но промахнулся. Произвести второй не удалось: заклинило патрон.

Тогда Луговской выбежал из подъезда и из пистолета-пулемета расстрелял убегавшего. После он сел в автомобиль под управлением Леонтьева и они скрылись. Только через несколько дней стало известно, что по ошибке был убит шурин криминального авторитета.

Деятельность банды правоохранительные органы пресекли в июне 2018 года. В ходе обысков были изъяты пистолеты, обрез, боевые патроны, граната и самодельное взрывное устройство.

В ходе следствия Луговской полностью признал вину. Суд назначил ему 16 лет колонии строгого режима, а также взыскал в пользу двух потерпевших и родственников погибших более 14 млн рублей. Кроме того, суд сохранил арест на имущество осужденного – два автомобиля и нежилое помещение.

Главарь банды Леонтьев был приговорен к 16 годам заключения в июле 2019 года. Уголовное дело в отношении остальных участников банды рассматривается в Тюменском областном суде.