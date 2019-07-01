Десять придомовых территорий благоустроят в Тобольске в 2020 году

| Фото: из группы "Администрация города Тобольска" во ВКонтакте | Фото: из группы "Администрация города Тобольска" во ВКонтакте

Десять придомовых территорий комплексным подходом благоустроят в Тобольске в 2020 году. Об этом сказал глава города Максим Афанасьев, проконтролировав начальный этап работ по благоустройству шести дворов, сообщает администрация Тобольска.

"При проектировании на некоторых территориях не было предусмотрено освещение или водоотведение. Мы это все вовремя скорректировали, еще раз пообщались с жителями, представителями управляющих компаний. Очень радует, что во всех дворах жильцы активны, не равнодушны, конструктивно вели беседу. Многие высказали пожелание о дополнительных ограждениях, исключающих заезд автотранспорта на газоны. Это очень правильный и ответственный подход", — рассказал Максим Афанасьев.

Программа не остановится: в 2020 году благоустроят еще 10 территорий комплексным подходом: освещение, дороги, водоотведение.

Максим Афанасьев отметил, что управляющие компании должны активно включаться в работу и вносить свою лепту в благоустройство придомовой территории — устанавливать урны, ремонтировать входные группы, приводить в порядок адресное хозяйство, организовать во взаимодействии с жителями обустройство контейнерных площадок.

Программа по благоустройству придомовых территорий реализуется в Тобольске с 2016 года. В 2016 и 2017 годах во дворах города установили и обновили 40 игровых и спортивных площадок. В 2018 году программа благоустройства придомовых территорий продолжилась в рамках реализации проекта "Тобольск 2020". Еще семь придомовых пространств стали местами комфортного и качественного детского и спортивного отдыха. Современные и качественные многофункциональные площадки появились у домов 19 и 20 в 4 микрорайоне, у дома 116а в 6 микрорайоне, у домов 13 и 14а в 7а микрорайоне, у домов 16,20 и 23 микрорайона №8, у дома 9 в 10 микрорайоне и две площадки в микрорайоне №9: у домов 27,28 и 28а и у дома №32.

В 2019 году две новые площадки появятся в микрорайоне №4 у дома 8, и у дома 36/1, в микрорайоне №8 у дома 31, в микрорайоне №10 у дома 2, по улице Семена Ремезова, дом 84 и у дома №3 микрорайона Южный.

Детские площадки, парковки и зеленые зоны появятся у многоквартирных домов благодаря комплексной программе развития инфраструктуры "Тобольск 2020", разработанной правительством Тюменской области, администрацией города и компанией СИБУР.