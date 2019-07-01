Флорист - человек с тонким чувством прекрасного, считает Мария Киселевская

| Фото: цветочный салон "Виола" | Фото: цветочный салон "Виола"

День флориста отмечают в России 24 июля.

Как рассказала в интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия" флорист цветочного салона "Виола" Тюмени Мария Киселевская, флорист - это человек с тонким чувством прекрасного.

- Расскажите, пожалуйста, чем вас заинтересовала профессия? Как вы начали карьеру флориста?

- Занималась творчеством дома, случайно увидела, что к нам в город приезжает знаменитый флорист Слава Роска. Решила сходить на его презентацию, после которой и вдохновилась. Так возникла мысль, почему бы не попробовать себя в этой сфере.

- А перед тем, как начать работу, вы посещали какие-нибудь курсы?

- На начальном этапе никаких курсов не проходила, пришла работать без опыта. Спустя время прошла курсы.

- Какими качествами, по-вашему мнению, должен обладать флорист?

- Конечно же, флорист должен быть человеком с развитым тонким чувством прекрасного. Обязательно должен быть стрессоустойчивым и обладать физической силой. Также основные качества - это коммуникабельность и уникальность.

- Часто ли вам приходится сталкиваться с какими-либо трудностями на работе?

- Что касается трудностей, то это всегда Восьмое марта. Наверное, для каждого флориста, этот праздник - не праздник. Вообще, бывает, что заказы путаем, цветы не на тот адрес доставляем. Как мне кажется, многие с подобным сталкиваются.

- Расскажите о ваших клиентах. К вам чаще приходят с какими-то конкретными идеями, а вы их реализуете или вас просят помочь в выборе, доверяя вашему вкусу?

- Когда как, приходят разные люди. У кого-то есть четкое представление букета, а кто-то доверяет именно нам. Тем не менее все всегда нужно наглядно показывать, потому что многие даже не могут представить, что им хочется. Хороший флорист - это одновременно художник, садовод и эксперт по декорированию.

Анастасия Алексеева