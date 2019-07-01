Тюменские автобусы изменят схемы движения в день города

| Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

Схема движения общественного транспорта изменится 8 часов 27 июля до 1 часа 28 июля в связи с днем города, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В течение всего дня будет перекрыт участок центральных улиц Республики и Ленина от ул. Перекопской до ул. Ямской.

Для удобства горожан режим работы маршрутов № 1, 2, 15, 17, 20, 25, 30, 47 ,51, 88, 89 продлится до 1 часа 28 июля.

Автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршрутам объезда.

С информацией о расписании движения автобусов в праздничные дни можно ознакомиться по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте МКУ "Тюменьгортранс" tgt72.ru в разделе "Расписание" или в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".

Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты движения.

Со схемой движения маршрутов можно ознакомиться, скачав файл.