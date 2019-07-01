День Тюмени: схема перекрытия улиц

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Серьезная транспортная нагрузка в центре областной столицы ожидается в День Тюмени 27 июля. Об этом сказал командир полка ДПС ГИБДД по Тюменской области Игорь Швец на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия".

"Хочу обратиться к жителям и гостям, чтобы не оставляли свои транспортные средства в местах ограничения движения: любой транспорт, который будет находиться в зоне перекрытия дорожного движения, будет перемещен эвакуатором из зоны оцепления", - подчеркнул он.

Будут перекрыты следующие улицы:

- ул. Республики на участке от ул. Перекопской до ул. Казанской с 8 часов 27 июля до 1 часа ночи 28 июля;

- ул. Республики на участке от ул. Челюскинцев до ул. Казанской с 16 часов 27 июля до 1 часа 28 июля;

- ул. Механическая в районе площади 400-летия Тюмени с 6 до 23 часов 27 июля;

- ул. Орджоникидзе на участке от ул. Ленина до ул. Герцена с 6 до 21 часов 27 июля;

- ул. Дзержинского на участке от ул. Республики до ул. Хохрякова с 6 до 21 часов 27 июля;

- ул. Володарского от ул. Семакова до военкомата и участок проезжей части от ул. Володарского до ул. Республики с 20 часов 26 июля до 21 часа 27 июля.

По данным администрации города, дополнительно с 18 часов 27 июля до 1 часа 28 июля будет перекрыт въезд в частный сектор с ул. 2-ая Луговая и ул. Щербакова (въезд для проживающих там граждан будет обеспечен).

Общественный порядок в День города будут обеспечивать более 600 сотрудников полиции, в том числе Росгвардии, а также казаки и народные дружинники, сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Тюмени Владимир Сухотин.

"Призываю быть внимательными родителей. Людей будет очень много, на фейерверк ожидается около ста тысяч человек только в районе набережной, поэтому держите детей за руку", - сказал он.

Родителям советуют указать свой номер телефона и положить в карман одежды ребенка, а также сфотографировать детей перед началом праздника, чтобы в непредвиденных случаях точно указать приметы.

Татьяна Ковалева