Фестиваль "Экстрим ЭКСПО- 2019" пройдет в День Тюмени

| Фото: организаторов | Фото: организаторов

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Лучшие российские спортсмены страны примут участие в четвертом фестивале "Экстрим ЭКСПО-2019", который пройдет на набережной Туры в день города 27 июля, сообщают организаторы.

На одной площадке будут представлены 12 видов экстремальных видов спорта: скалолазание, чирлидинг, RC Drift, футбольный фристайл, ПАННА, силовой экстрим, кроссфит, воркаут, BMX/скейтборд/самокат, MMA.

Фестиваль ежегодно собирает большое число зрителей. В 2018 году "Экстрим ЭКСПО" вошел в Топ-10 лучших российских спортивных фестивалей лета. Рейтинг составлен аналитическим агентством "ТурСтат" по результатам исследования популярности фестивалей у любителей спорта и активного отдыха в России.