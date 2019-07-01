  • 10 июля 201910.07.2019среда
  • USD63,7660
    EUR71,4626
  • В Тюмени 25..27 С 6 м/с ветер южный

Фестиваль "Экстрим ЭКСПО- 2019" пройдет в День Тюмени

Общество, 08:29 10 июля 2019

организаторов | Фото: организаторов

Далее в сюжете Субботник ко дню города пройдет в Тюмени 20 июля

Лучшие российские спортсмены страны примут участие в четвертом фестивале "Экстрим ЭКСПО-2019", который пройдет на набережной Туры в день города 27 июля, сообщают организаторы.

На одной площадке будут представлены 12 видов экстремальных видов спорта: скалолазание, чирлидинг, RC Drift, футбольный фристайл, ПАННА, силовой экстрим, кроссфит, воркаут, BMX/скейтборд/самокат, MMA.

Фестиваль ежегодно собирает большое число зрителей. В 2018 году "Экстрим ЭКСПО" вошел в Топ-10 лучших российских спортивных фестивалей лета. Рейтинг составлен аналитическим агентством "ТурСтат" по результатам исследования популярности фестивалей у любителей спорта и активного отдыха в России.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День города , экстрим

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:25 10.07.2019Пятьдесят тысяч рублей могут выиграть тюменцы за изображение "Комфортной городской среды"
10:14 10.07.2019В ишимском парке развлечений снизилась стоимость взрослых билетов
10:03 10.07.2019Тюменцам предлагают присоединиться к акции "#Музей140"
09:53 10.07.2019Триста десять лет назад войска Петра I победили в Полтавской битве