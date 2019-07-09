В день города на набережной Туры откроются арт-пространства

| Фото: из архива портала "Тюмень - наш дом" | Фото: из архива портала "Тюмень - наш дом"

Набережная реки Туры станет в день города местом притяжения молодежи. Арт-пространства "Орден Туры" и Open Air представят вниманию молодого поколения творческие баттлы, проекты в сфере визуальной культуры, стрит-арта, благоустройства городской среды и экопроекты.

Площадка будет распределена на несколько зон: экозона сортировки мусора, фотозоны "Экология", спич-зона, новый арт-объект – мурал, посвященный Тюмени. Театр "Ангажемент" выступит со спектаклем-квартирником, посвященным творчеству Владимира Высоцкого. Параллельно интерактивным зонам пройдет дефиле косплей, HIP-HOP FEST и выступление лучших российских битбоксеров MAD TWINZ и популярного DJ TARANTINO.

Любители и ценители живописи могут стать участниками открытого пленэра "Город моей мечты" на Исторической площади. Городские легенды расскажут лучшие экскурсоводы города, и если вы хотите удивить иногородних гостей, то вам обязательно надо побывать на этой площадке (старт экскурсии с Исторической площади).

На Цветном бульваре пройдет уже ставший традиционным фестиваль детского творчества "Парад талантов". Он будет поделен на две площадки: Тюмень цирковая (цирк под открытым небом) и гала-сцена у арки, где выступят лучшие детские творческие коллективы Тюмени.

В Гилевской роще развернется фестиваль воинской культуры и народных традиций "Дружина", где любой желающий от мала до велика сможет познакомиться с основами традиционной воинской культуры, подержать в руках настоящие шашки, нагайки, пострелять из винтовки и многое другое. Кроме того, всех участников ждет интерактивная программа от сибирских казаков: казачьи игры и забавы для взрослых и детей. Горожане насладятся показательными выступлениями от казаков, а творческим резидентом на площадке станет фольклорный ансамбль "Росстань". На протяжении всего мероприятия будут работать интерактивные площадки, за прохождение которых участники получают специальные жетоны. Определённое количество жетонов даёт право на получение сертификата о прохождении "Школы воинской культуры".

Кульминацией дня города станет фейерверк "Фантазия огня" на набережной реки Туры в 23 часа.