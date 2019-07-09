Фестивали на любой вкус предложат тюменцам в день города

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Попробовать Тюмень на вкус предложат жителям и гостям областного центра на гастрономическом фестивале "Кушать подано…" в день города 27 июля.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, участники фестиваля в своем меню специально подготовят блюда, посвященные дню рождения Тюмени.

Фестиваль уличных театров "Сны улиц" никого не оставит равнодушными. В этом году участниками фестиваля станут: Loko Brusko (Аргентина), Residual Gurus (Испания), авторский театр "Эскизы в пространстве" (Москва), независимый уличный театр "Пластилиновый дождь" (Самара), театр "Мимикрия" (Тюмень) и арт-лаборатория совместно с Международным немецким союзом культуры.

"Битва оркестров" вновь порадует гостей праздника знакомыми мелодиями. В творческой битве встретятся Тюменский духовой оркестр и Тюменский оркестр русских народных инструментов.

Огромное количество интерактивных площадок и фотозон оставят самые лучшие впечатления об этом празднике: фотоинтерактив BULLET TIME, интерактивное пианино BIG PIANO, музыкальный интерактив MASH MACHINE, велооркестр, видеоспиннер, кричалки, цифровой художник, трековые автогонки SLOT CAR, игры разума и многое другое. Поучаствовать в интерактивных локациях можно с 11 до 19 часов. Завершится работа центральной площадки фестивалем уличного кино.