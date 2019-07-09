В день рождения Тюмени символические часы начнут отсчет времени до юбилея области

| Фото: www.dengoroda72.ru | Фото: www.dengoroda72.ru

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Арт-резиденция "Время наших побед" на площади 400-летия Тюмени станет одной из знаковых площадок праздничного марафона "День города – день области".

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в день города творческие коллективы заведут часы. Это станет своеобразным символом начала отсчета времени до долгожданного юбилея Тюменской области, а также старта арт-резиденции "Время наших побед".

Каждые выходные с 27 июля по 16 августа площадь будет превращаться в парк рекордов, где тюменцы станут участниками новых достижений города. 28 июля организаторы презентуют "Тюменскую книгу рекордов" и ежедневно будут фиксировать победы участников: самый массовый танцевальный флешмоб "Танцуй, Тюмень" – 28 июля; самый массовый мастер-класс по живописи – 4 августа; самая массовая зарядка и самое массовое катание на роликах – 11 августа; самые массовые хороводные игры – 16 августа.

В творческой мастерской все желающие смогут принять участие в создании творческого поздравления ко Дню области, изготовить сувенир, записать видеопоздравление, создать интерактивную открытку.