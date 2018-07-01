"Экстрим ЭКСПО" на тюменской набережной: спорт, страйкбол и биткоины

Фото ЦСиМИ "База Героев" Фото ЦСиМИ "База Героев"

В самую экстремальную точку на карте города превратилась набережная Туры на время празднования 432-й годовщины со дня основания Тюмени.

Фестиваль экстремальных видов спорта "Экстрим ЭКСПО" собрал вместе любителей зрелищных выступлений не только областной столицы, но и других регионов и стран. На одной площадке разместились сразу несколько мероприятий - это соревнования по эндуро-кроссу среди представителей Уральского федерального округа, Международный летний шоу-чемпионат по чирлидингу среди стантов MORE, соревнования по скалолазанию, панне и футбольному фристайлу, второй этап Кубка области по RC Drift и показательные выступления мастеров велотриала.

Тюменцы и гости города могли не только посмотреть, но и поучаствовать в работе каждой площадки. Мастер-классы по чирлидингу, тренировки по эндуро-кроссу, воркауту, кроссфиту, йоге и панне собирали толпы желающих. От стенда Тюменской региональной общественной организации "Страйкбол Урала" было не оттащить как мальчишек, так и взрослых мужчин. Как рассказал президент организации Максим Шереметьев, проект "Академия страйкбола", который презентуют тюменцам уже третий год, знакомит всех желающих с этой военно-тактической игрой. Причем общественники не ограничиваются теорией - на набережной можно было увидеть, потрогать и примерить на себя все оборудование и амуницию, которая необходима для игры в страйкбол, разобрать и собрать автомат, а также пострелять в тире.

Удивили тюменцев и продавцы сувениров. Одними из самых востребованных стали монеты с изображением герба Тюменской области и знака биткоина, которые можно было приобрести за вполне доступные деньги, в отличие от реальной криптовалюты.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Зрелищные представления радовали тюменцев не только на набережной, но и в воздухе, и на самой Туре. Организаторы поразили гостей площадки парадом речных судов, вейкбордингом и прыжками с парашютом.

Врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" своими впечатлениями.

"Очень здорово проходит здесь праздник! Радует, что это все сделано нашими молодыми ребятами, теми, кто любит спорт. Самое главное, помимо зрелищности, - это образец поведения для молодежи, возможность реализовать себя в позитивном ключе. Мы сейчас видим, сколько парней и девушек завороженно смотрят на все эти трюки на велосипедах, на выступление чирлидеров - конечно, от этого захватывает дух. Это отличный пример того, как надо проводить мероприятия", - считает Руслан Кухарук.

Довольны происходящим на набережной не только подростки и студенты, но и молодые семьи. Николай и Евгения Шевцовы решили встретить свой первый День города в статусе родителей именно на площадке "Экстрим ЭКСПО". Их четырехмесячный малыш Антошка с неподдельным интересом наблюдал, как дети постарше осваивают велотрюки или примеряют на себя страйкбольное обмундирование, как взрослые карабкаются по скалодрому, а уж украшенные яркими флажками катера и теплоходы, с протяжным гудком проплывающие по реке, и вовсе вызвали у него бурный восторг.

"Мы с мужем оба родом из Викуловского района, там же и познакомились. Я была начинающей журналисткой, которая пришла взять интервью, а он - подающим надежды программистом. Хорошее вышло интервью - длиной в восемь лет", - улыбается Евгения. В этом году семья отметит шесть лет со дня свадьбы.

"Предложение он мне сделал очень даже романтично, в Новый год. Тогда я знала, что он хочет в подарок какую-то особую видеокарту. Сама я ее не то, что выбрать - выговорить название не смогла. Решила подарить сертификат на исполнение одного желания в полной уверенности, что этим желанием будет видеокарта. И тут ошиблась! Оказалось, что больше всего он желает, чтобы я стала его женой", - делится воспоминаниями викуловчанка.

В Тюмень молодожены перебрались, когда Николаю предложили хорошую работу. "Об этом выборе ни разу не пожалели: Тюмень - отличный город для жизни, развитый, современный, удобный. Каждый год, празднуя день рождения Тюмени, мы замечаем, насколько изменился город: новые развязки, отремонтированные дворы, красивые скверы - каждый год появляется что-то новое. В этом году Тюмени 432 года, но этот возраст не чувствуется - здесь много молодых семей, детей, а значит. у города есть будущее. Мы рады, что живем в лучшем городе Земли, что здесь родился наш сын. И дальше будет только интереснее", - уверена Евгения Шевцова.

К слову, вслед за ней в Тюмень из Викуловского района перебрался и ее брат Павел, но надолго в областном центре не задержался. После окончания магистратуры в Тюменском индустриальном университете он уехал в Ханты-Мансийский автономный округ, где теперь работает в нефтегазовой компании. Романтика Севера не отпускает молодого человека до сих пор - он уже обзавелся в Лангепасе второй половиной и планирует дальнейшую жизнь там. Одна небольшая семья из отдаленной деревни теперь объединяет два крупных региона, и возможно, что последующие дни рождения Тюмени ее члены встретят еще большим составом.

Дарья Казакова