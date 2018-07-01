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"Экстрим ЭКСПО" на тюменской набережной: спорт, страйкбол и биткоины

Общество, 21:13 28 июля 2018

Фото ЦСиМИ "База Героев"

В самую экстремальную точку на карте города превратилась набережная Туры на время празднования 432-й годовщины со дня основания Тюмени.

Фестиваль экстремальных видов спорта "Экстрим ЭКСПО" собрал вместе любителей зрелищных выступлений не только областной столицы, но и других регионов и стран. На одной площадке разместились сразу несколько мероприятий - это соревнования по эндуро-кроссу среди представителей Уральского федерального округа, Международный летний шоу-чемпионат по чирлидингу среди стантов MORE, соревнования по скалолазанию, панне и футбольному фристайлу, второй этап Кубка области по RC Drift и показательные выступления мастеров велотриала.

Тюменцы и гости города могли не только посмотреть, но и поучаствовать в работе каждой площадки. Мастер-классы по чирлидингу, тренировки по эндуро-кроссу, воркауту, кроссфиту, йоге и панне собирали толпы желающих. От стенда Тюменской региональной общественной организации "Страйкбол Урала" было не оттащить как мальчишек, так и взрослых мужчин. Как рассказал президент организации Максим Шереметьев, проект "Академия страйкбола", который презентуют тюменцам уже третий год, знакомит всех желающих с этой военно-тактической игрой. Причем общественники не ограничиваются теорией - на набережной можно было увидеть, потрогать и примерить на себя все оборудование и амуницию, которая необходима для игры в страйкбол, разобрать и собрать автомат, а также пострелять в тире.

Удивили тюменцев и продавцы сувениров. Одними из самых востребованных стали монеты с изображением герба Тюменской области и знака биткоина, которые можно было приобрести за вполне доступные деньги, в отличие от реальной криптовалюты.

Фото ИА "Тюменская линия"

Зрелищные представления радовали тюменцев не только на набережной, но и в воздухе, и на самой Туре. Организаторы поразили гостей площадки парадом речных судов, вейкбордингом и прыжками с парашютом.

Врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" своими впечатлениями.

"Очень здорово проходит здесь праздник! Радует, что это все сделано нашими молодыми ребятами, теми, кто любит спорт. Самое главное, помимо зрелищности, - это образец поведения для молодежи, возможность реализовать себя в позитивном ключе. Мы сейчас видим, сколько парней и девушек завороженно смотрят на все эти трюки на велосипедах, на выступление чирлидеров - конечно, от этого захватывает дух. Это отличный пример того, как надо проводить мероприятия", - считает Руслан Кухарук.

Фото ЦСиМИ "База Героев" Фото ЦСиМИ "База Героев" Фото ЦСиМИ "База Героев" Фото ЦСиМИ "База Героев" Фото ЦСиМИ "База Героев" Фото ЦСиМИ "База Героев" Фото ЦСиМИ "База Героев" Фото ЦСиМИ "База Героев" Фото ЦСиМИ "База Героев" ﻿

Довольны происходящим на набережной не только подростки и студенты, но и молодые семьи. Николай и Евгения Шевцовы решили встретить свой первый День города в статусе родителей именно на площадке "Экстрим ЭКСПО". Их четырехмесячный малыш Антошка с неподдельным интересом наблюдал, как дети постарше осваивают велотрюки или примеряют на себя страйкбольное обмундирование, как взрослые карабкаются по скалодрому, а уж украшенные яркими флажками катера и теплоходы, с протяжным гудком проплывающие по реке, и вовсе вызвали у него бурный восторг.

"Мы с мужем оба родом из Викуловского района, там же и познакомились. Я была начинающей журналисткой, которая пришла взять интервью, а он - подающим надежды программистом. Хорошее вышло интервью - длиной в восемь лет", - улыбается Евгения. В этом году семья отметит шесть лет со дня свадьбы.

"Предложение он мне сделал очень даже романтично, в Новый год. Тогда я знала, что он хочет в подарок какую-то особую видеокарту. Сама я ее не то, что выбрать - выговорить название не смогла. Решила подарить сертификат на исполнение одного желания в полной уверенности, что этим желанием будет видеокарта. И тут ошиблась! Оказалось, что больше всего он желает, чтобы я стала его женой", - делится воспоминаниями викуловчанка.

В Тюмень молодожены перебрались, когда Николаю предложили хорошую работу. "Об этом выборе ни разу не пожалели: Тюмень - отличный город для жизни, развитый, современный, удобный. Каждый год, празднуя день рождения Тюмени, мы замечаем, насколько изменился город: новые развязки, отремонтированные дворы, красивые скверы - каждый год появляется что-то новое. В этом году Тюмени 432 года, но этот возраст не чувствуется - здесь много молодых семей, детей, а значит. у города есть будущее. Мы рады, что живем в лучшем городе Земли, что здесь родился наш сын. И дальше будет только интереснее", - уверена Евгения Шевцова.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

К слову, вслед за ней в Тюмень из Викуловского района перебрался и ее брат Павел, но надолго в областном центре не задержался. После окончания магистратуры в Тюменском индустриальном университете он уехал в Ханты-Мансийский автономный округ, где теперь работает в нефтегазовой компании. Романтика Севера не отпускает молодого человека до сих пор - он уже обзавелся в Лангепасе второй половиной и планирует дальнейшую жизнь там. Одна небольшая семья из отдаленной деревни теперь объединяет два крупных региона, и возможно, что последующие дни рождения Тюмени ее члены встретят еще большим составом.

Дарья Казакова

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# Викуловский район , День города Тюмени , Лангепас , молодая семья , набережная Туры , праздник , Руслан Кухарук , страйкбол , экстремальные виды спорта , Югра

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