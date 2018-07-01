Скосить траву и поколоть дрова предлагают тюменцам на "Крестьянском подворье"

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Скосить траву, поколоть дрова и намолоть муку на настоящих жерновах предлагают всем желающим организаторы интерактивной площадк "Крестьянское подворье", которая развернулась на ул. Дзержинского в День города, 28 июля.

Для гостей и жителей Тюмени организованы хлебосольные столы со свежей выпечкой и фотозона.

"Каждый год в День города улица Дзержинского превращается в деревеньку, - рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" руководитель Центра русской культуры Альбина Селезнева. - И на этот раз здесь развернулось Ермаково стойбище".

Тематическая интерактивная площадка "Крестьянское подворье" предлагает гостям аттракционы с колкой дров и возможностью намолоть муку на настоящих жерновах. Рядом развернулся контактный зоопарк – здесь тюменцы ждет домашняя птица, козлики, кролики, пони и другая живность.

Добавим, всего в Тюмени в День города развернулись более 100 интерактивных площадок.

Николай Ступников