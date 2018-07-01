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Скосить траву и поколоть дрова предлагают тюменцам на "Крестьянском подворье"

Общество, 14:07 28 июля 2018

фото ИА "Тюменская линия"

Скосить траву, поколоть дрова и намолоть муку на настоящих жерновах предлагают всем желающим организаторы интерактивной площадк "Крестьянское подворье", которая развернулась на ул. Дзержинского в День города, 28 июля.

Для гостей и жителей Тюмени организованы хлебосольные столы со свежей выпечкой и фотозона.

"Каждый год в День города улица Дзержинского превращается в деревеньку, - рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" руководитель Центра русской культуры Альбина Селезнева. - И на этот раз здесь развернулось Ермаково стойбище".

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Тематическая интерактивная площадка "Крестьянское подворье" предлагает гостям аттракционы с колкой дров и возможностью намолоть муку на настоящих жерновах. Рядом развернулся контактный зоопарк – здесь тюменцы ждет домашняя птица, козлики, кролики, пони и другая живность.

Добавим, всего в Тюмени в День города развернулись более 100 интерактивных площадок.

Николай Ступников

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# День города Тюмени , интерактивная площадка , улица Дзержинского

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