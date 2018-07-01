В День города можно получить скидку на спектакль и концерт

фото ТКТО фото ТКТО

Далее в сюжете Тюменцы могут отпраздновать День города в музеях

Приобрести билеты по специальной цене можно в День города на площади 400-летия Тюмени 28 июля с 11 до 20 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Акция "60 концертный сезон Тюменской филармонии" - с начала концертного филармонического сезона и до марта можно выбрать концерт или мероприятия на любой вкус со скидкой в 60 %.

Акция "Гастрольная" действует в Тюменском Большом драматическом театре на гастроли театра им. Н. А. Бестужева из Улан-Удэ. Три спектакля театра покажут тюменской публике на сцене ТБДТ с 15 по 17 августа. Это - абсолютно разные по жанрам спектакли: "Фронтовичка" - драма, "Ричард III" - сатирическая трагедия, "Волки и овцы" - комедия. Действует скидка в 50 %.

Самая главная акция "ТКТО - 5 лет!". На концерты, спектакли и мероприятия Тюменской филармонии, ДК "Нефтяник", Тюменского Большого драматического театра, Театра кукол действуют скидки в 50 %.

Акции и скидки действуют только 28 июля в кассах Тюменской филармонии, Тюменского Большого драматического театра, Театра кукол, ДК "Нефтяник". Скидки и акции не суммируются с другими скидками.