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Палатка здоровья будет работать на площади 400-летия Тюмени 28 июля

Общество, 16:32 27 июля 2018

фото департамента здравоохранения администрации Тюмени

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Палатка здоровья будет работать на площади 400-летия Тюмени в День города, 28 июля, с 11 до 16 часов, сообщает департамент здравоохранения администрации города.

Специалисты Городской поликлиники № 3 измерят желающим артериальное давление, вес, рост, рассчитают индекс массы тела, что поможет определить наличие или отсутствие факторов риска. Горожане, которые курят, смогут пройти обследование при помощи аппарата "Смокелайзер" на уровень окиси углерода в выдыхаемом воздухе. Медики также расскажут о том, как сохранить здоровье.

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# День города , палатка здоровья , площадь 400-летия Тюмени

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