Тюменцы могут отпраздновать День города в музеях

фото Тюменского музейно-просветительского объединения фото Тюменского музейно-просветительского объединения

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова подготовил увлекательную программу ко Дню города. Программа "Мое достояние" пройдет на базе всех тюменских музеев в последние выходные июля, сообщили в пресс-службе музейно-просветительского объединения.

Музей "Городская Дума" подготовил для жителей областной столицы пешеходную экскурсию по Исторической площади "Сердце Тюмени". 28 июля будут работать интерактивные площадки: "Танковый бой" и "Уличные гонки". Радиоуправляемые танки – точные копии боевых машин размером 1:32 со звуковым сопровождением боя, а еще яркие гоночные модели автомобилей для кольцевых гонок размером 1:28.

На выставке "Покорители сибирских рек" посетители познакомятся с историей одного из крупнейших промышленных предприятий Тюмени – Тюменского судостроительно-судоремонтного завода, увидят макеты кораблей, построенных на нем, картины, посвященные речной тематике, а также смогут почувствовать себя кораблестроителями.

Музей "Усадьба Колокольниковых" порадует горожан театрализованным действом "Спасская-Царская". Сказочное путешествие во времени в дореволюционную Тюмень, погружение в ее атмосферу и нравы ожидает всех желающих в День города.

Здесь же откроется фотовыставка на открытом воздухе "Тюмень глазами цесаревича". Тюменцы и гости города увидят фотографии о пребывании великого князя Александра Николаевича (будущего императора Александра II) в Тюмени в 1837 году.

Музей "Дом Машарова" приглашает всех желающих на пешеходную экскурсию "Вдоль по Спасской". Прогулка по историческому центру города и знакомство с историей памятников деревянного и каменного зодчества должна понравиться горожанам.

Узнать о промышленности дореволюционной Тюмени и познакомиться с известными промышленниками нашего города любители истории смогут на экскурсии "Тюмень промышленная".

29 июля в 10 часов в историческом парке стартует бесплатная VR-выставка "ТюмVR". У посетителей будет возможность с помощью VR-очков увидеть знакомые улицы Тюмени образца XIX-начала XX в.в. Это уникальная возможность узнать наш город с новой стороны, открыть неизвестные страницы его истории, чтобы полюбить еще сильнее.

Юных тюменцев приглашают отправиться в виртуальное путешествие по родному городу и познакомиться с его историей во время музейного урока "Лучший город Земли", начало 29 июля в 11 часов. Школьники узнают о происхождении названия нашего города, увидят одну из первых карт Тюмени, созданную Ремезовым, узнают о том, как назывались городские улицы в прошлых столетиях.

Кроме того, ребятам расскажут необычные истории из жизни Тюмени прошлых столетий: как изготавливали первую газированную воду, где находился плавучий мост, и как в условиях сибирского климата выращивали тропические фрукты в Загородном саду.

Тематическая экскурсия "Любимому городу посвящается" обещает понравиться и взрослым, и детям. Участники узнают об истории первого русского города за Уралом. Побывать на экскурсии можно с 29 по 31 июля по предварительной записи.

Ознакомиться с расписанием и стоимостью можно в группе https://vk.com/tmpo72.