Александр Моор поздравил тюменцев с Днем города

Александр Моор/фото личная страница во Вконтакте Александр Моор/фото личная страница во Вконтакте

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Каждый год областная столица делает шаг вперед - город прирастает новыми микрорайонами, спортивными объектами, отремонтированными дворами, зелеными парками и скверами, появляются новые музеи, детские сады, школы и дорожные развязки. Сегодня Тюмень – это крупный деловой и научно-образовательный центр.

Об этом сказал врио губернатора Тюменской области Александр Моор в поздравлении тюменцам ко Дню города. "Тюмень - общий дом, который мы вместе обустраиваем и улучшаем. За последние семь лет здесь открыто 20 крупных производств, многие из которых стали флагманами региональной экономики. Несомненно, всех этих замечательных результатов было бы невозможно достичь без вашего добросовестного созидательного труда и таланта, инициативности и целеустремленности, любви к родному городу", - отметил Александр Моор.

Глава региона уверен, что все вместе тюменцы смогут реализовать еще много важных и нужных проектов, чтобы и в будущем областная столица оставалась городом счастливых людей, городом с высоким качеством жизни.

"Искренне желаю всем вам здоровья, счастья, успехов и новых свершений на благо Тюмени и всего региона", - пожелал тюменцам врио губернатора Тюменской области.

Поздравления тюменцам ко Дню города Александр Моор также разместил в своем аккаунте в Instagram и во Вконтакте.