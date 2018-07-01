Бременские музыканты победили в Параде колясок

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Семья Наседкиных с коляской "Бременские музыканты" признана победителем Парада колясок – 2018, который прошел на Цветном бульваре в День города, 28 июля, сообщает администрация города.

Получать приз глава семьи вышел в обнимку с ослом, который на параде был впряжен в коляску. Всего 23 транспортных средства категории 0+ приняли в нем участие. Парад детских колясок, в этот раз назывался "В гостях у сказки". В конкурсе могли принять участие семьи с детьми в возрасте от 0 до 5 лет. Начался парад с дефиле сказочных колясок, а завершился награждением и вручением множества подарков.

По итогам конкурса определились 10 призеров. Специальные призы от партнеров парада получили семья Головатовых с коляской "Заюшкина избушка" и семья Еремеевых с коляской "Чудо-юдо рыба-кит". Третье место парада жюри присудило коляске "Царевна-лягушка" семьи Пермяковых, второе – коляске "Элли в Изумрудном городе" семьи Валеевых.