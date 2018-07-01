Парусный ял пришвартовался на улице Дзержинского в День города

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

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Парусный шестивесельный ял, пришвартовавшийся в День города, 28 июля на исторической улице - самое настоящее мореходное судно. На нем тюменские подростки обучаются гребному ремеслу на озере Круглое, но сегодня и дети и взрослые фотографируются на его борту, примеряя бескозырки.

Улица Дзержинского в День города стала пешеходной и превратилась в настоящее поселение мастеров. Выставочные ряды, где можно купить изделия из дерева, ткани, глины, металла, кожи, созданные по традиционным технологиям, погружают гостей праздника в атмосферу истории Тюмени.

Здесь дети и взрослые могут поучаствовать в различных мастер-классах, например, по ковке, вырезанию игрушек из дерева, чеканке монет.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Прокатиться, но уже по-настоящему, можно на лошадях и осликах, чему особенно рады маленькие гости праздника. На "Крестянском подворье" особенно оживленно у клеток с кроликами и другой живностью.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

С уникальной тюменской резьбой расположенных на улице Дзержинского особняков гостей праздника знакомят художники-реставраторы.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Такую экскурсию для всех желающих проводит почетный гражданин Тюмени Вадим Шитов, под чьим руководством проведено восстановление самых значимых памятников истории и культуры Тюменской области.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Тех, кому после прогулки по городу мастеров захочется подкрепиться, ждет Хлебный базар, на котором местные производители предлагают лучшие образцы продукции на дегустацию и на продажу. Угощают на базаре не только хлебом, жажду можно утолить иван-чаем с вареньем из сосновых шишек.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников