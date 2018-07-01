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Парусный ял пришвартовался на улице Дзержинского в День города

Общество, 16:32 28 июля 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете «Азбука Тюмени» стала подарком жителям города

Парусный шестивесельный ял, пришвартовавшийся в День города, 28 июля на исторической улице - самое настоящее мореходное судно. На нем тюменские подростки обучаются гребному ремеслу на озере Круглое, но сегодня и дети и взрослые фотографируются на его борту, примеряя бескозырки.

Улица Дзержинского в День города стала пешеходной и превратилась в настоящее поселение мастеров. Выставочные ряды, где можно купить изделия из дерева, ткани, глины, металла, кожи, созданные по традиционным технологиям, погружают гостей праздника в атмосферу истории Тюмени.

Здесь дети и взрослые могут поучаствовать в различных мастер-классах, например, по ковке, вырезанию игрушек из дерева, чеканке монет.

Фото ИА "Тюменская линия"

Прокатиться, но уже по-настоящему, можно на лошадях и осликах, чему особенно рады маленькие гости праздника. На "Крестянском подворье" особенно оживленно у клеток с кроликами и другой живностью.

Фото ИА "Тюменская линия"

С уникальной тюменской резьбой расположенных на улице Дзержинского особняков гостей праздника знакомят художники-реставраторы.

Фото ИА "Тюменская линия"

Такую экскурсию для всех желающих проводит почетный гражданин Тюмени Вадим Шитов, под чьим руководством проведено восстановление самых значимых памятников истории и культуры Тюменской области.

Фото ИА "Тюменская линия"

Тех, кому после прогулки по городу мастеров захочется подкрепиться, ждет Хлебный базар, на котором местные производители предлагают лучшие образцы продукции на дегустацию и на продажу. Угощают на базаре не только хлебом, жажду можно утолить иван-чаем с вареньем из сосновых шишек.

Фото ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников

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# День города , праздник , семейный отдых , улица Дзержинского

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