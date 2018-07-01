"Азбука Тюмени" стала подарком жителям города

фото ТРО "Единая Россия" фото ТРО "Единая Россия"

Презентация художественного альбома второго регионального детского конкурса "Азбука Тюмени: предприниматели и меценаты" прошла 28 июля, в День города, на площади 400-летия Тюмени. Здесь же подвели итоги интернет-голосования и вручили ряд специальных призов, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов поздравил победителей. Он напомнил, что "Азбука Тюмени" — это уникальный проект, организатором которого выступила партия. Он включает в себя проведение конкурса, открытие выставки и выпуск художественного альбома. В творческом состязании участвуют воспитанники художественных школ, кружков, студий, домов творчества и центров эстетического воспитания города.

"Издание альбома — это прекрасный подарок тюменцам ко дню города. Однако, главное в проекте — даже не книга, а та работа, что предшествовала её выпуску. Дети, участвуя в конкурсе, знакомятся с историей города, замечательными людьми, которые много сделали для его развития. Это позволяет по-новому увидеть Тюмень", — уверен Андрей Артюхов.

В 2018 году конкурс посвящен истории тюменского купечества, предпринимательства и меценатства, поступило более 200 работ юных художников в возрасте от 4 до 17 лет. Одна из участниц — 11-летняя Вероника Зырянова, воспитанница художественной студии "Радуга", удостоилась награды за работу "С. И. Колокольников". Ей Андрей Артюхов вручил специальный приз и диплом фракции "Единая Россия" Тюменской областной Думы.

"Мой интерес к старой Тюмени начался с посещения дома-музея Колокольниковых. Мы побывали там с мамой на экскурсии, и мне стало интересно: а кто хозяин этого дома, чем он занимался, — рассказала Вероника. — Мне бы хотелось и в будущем участвовать в конкурсе, посвященном Тюмени, потому что мне нравится рисовать город таким, каким он был сто лет назад".

Председатель оргкомитета, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов поблагодарил всех, кто работал над проектом. Он отметил, что Тюмень — город счастливого детства, в нем взрослые делают все, чтобы жизнь каждого ребёнка была безопасна, комфортна и интересна.

Куратор проекта, доктор искусствоведения, член Союза художников России Наталья Сезева призналась, что работа жюри была очень тяжелой, каждый рисунок интересен, поскольку автор вложил в него душу и все свое мастерство.

Директор Тюменского Дома печати Лев Нежданов уверен, что у нового альбома будет не менее счастливая судьба, чем у его предшественника. Художественный альбом, изданный по итогам первого регионального конкурса "Азбука Тюмени: город глазами юных художников", заслуженно стал лучшей книгой для детей и юношества в региональном конкурсе "Книга года-2017".

В День города на площади работает шатер проекта "Азбука Тюмени", где каждый желающий может ознакомиться с работами юных художников-победителей конкурса, поучаствовать в викторине и за правильные ответы получить в подарок замечательный художественный альбом.

Андрей Артюхов добавил, что организаторы рассматривают вопрос о продолжении проекта и издании третьего альбома в 2019 году.