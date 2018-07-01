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Тюменцам презентовали новые издания на "Пикнике книг"

Общество, 17:05 28 июля 2018

фото "Тюмень-наш дом" во Вконтакте

Новую книгу "Метроном" представил тюменцам поэт и прозаик, сопредседатель правления Союза писателей России из Екатеринбурга Александр Кердан. Он также провел мастер-класс для начинающих поэтов на фестивале "Пикник книг" на площади Солнца в День города, 28 июля, сообщает администрация Тюмени.

Тюменцев с праздником поздравил и омич Юрий Перминов – журналист, поэт, редактор альманаха "Тобольск и вся Сибирь". Московская гостья Маргарита Аль – поэтесса, издатель, общественный деятель рассказала начинающим авторам о возможностях продвижения своего творчества и представила первый номер литературного журнала "ЛИФФТ".

Представили читателям книги и тюменские писатели Николай Шамсутдинов, Анатолий Омельчук, Леонид Иванов, Виктор Строгальщиков, Сергей Козлов, Александр Мищенко и другие.

На площадке "Пикника книг" тюменцы познакомились и с начинающими талантливыми поэтами Маргаритой Чекуновой, Романом Поплавским, Евгенией Зонтиковой.

На фестивале "Пикник книг" на площади Солнца работали четыре площадки: "Слово", "Символ", "Творчество" и "Звук".

Помимо знакомства с новыми книгами, гости фестиваля смогли самостоятельно изготовить игрушки из фетра по мотивам сказок тюменских авторов, познакомились с искусством собирания из мелких деталей игрушечного мини-домика, увидели выставку игрушек – домовых оберегов.

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# День города Тюмени , книги , пикник , писатели , поэты , фестиваль

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