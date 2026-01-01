"Конек-горбунок: читка" состоится в тюменской "Конторе пароходства"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

"Конек-горбунок: читка" состоится в выставочном пространстве мультицентра "Конторы пароходства" 3 января. Начало - в 18 часов, сообщили в креативном пространстве.

Посетителей приглашают вслушаться в строки любимой детской сказки прямо как в детстве, забравшись в шалаш из одеял и вглядываясь с фонариком в картинки в книге.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Напомним, в конце ноября в "Конторе пароходства" открылась выставка "Конек". Авторы работ – дети с ОВЗ и профессиональные художники.