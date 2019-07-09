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Портреты горожан станут украшением Тюмени в день рождения

Общество, 12:38 09 июля 2019

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Портреты жителей на баннерах украсят Тюмень ко дню города. Об особенностях концепции праздничного оформления сообщает пресс-служба администрации города.

В основе концепции – наши земляки, прославляющие Тюмень на различных конкурсах и соревнованиях, внесшие свой вклад в развитие города: среди них дети, имеющие достижения в сфере искусства и спорта, ветераны, строители, художники-реставраторы.

Героями баннеров могут стать жители Тюмени, работающие на ее благо. Каждая организация на основе макета оформления из концепции может изготовить баннер или плакат со своим выдающимся земляком и установить его на территории предприятия.

На праздничных плакатах и баннерах будут отражены достопримечательности, которые любят посещать сами тюменцы и гости первого русского города за Уралом.

Новые арт-объекты, которые позволят сделать запоминающиеся снимки, установят ко дню Тюмени на площадях, в парках и скверах. Один из них - маршрутизатор с картой и информацией о праздничных мероприятиях и туристических зонах – появится на Цветном бульваре. Интерактивные конструкции сделают на Городской площади и в Историческом сквере.

Остановочные комплексы общественного транспорта оформят цитатами известных писателей, ученых, художников, путешественников, которые побывали в Тюмени в разное время.

www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

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# День города Тюмени , праздник

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