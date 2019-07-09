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Площадка "Стань чемпионом!" откроется в день рождения Тюмени

Спорт, 15:23 09 июля 2019

www.dengoroda72.ru | Фото: www.dengoroda72.ru

Второй фестиваль болельщиков футбола пройдет в рамках празднования дня города 27 июля. У тюменского технопарка в 12 часов начнет работу площадка "Стань чемпионом!".

Как сообщает пресс-служба городской администрации, локация соберет все лучшие спортивные практики города. Тюменцы и гости города увидят показательные выступления по черлидингу, воркауту, футболу и другим видам спорта.

Кинотеатр под открытым небом развернется в сквере Борцов революции. "Тюмень – город кино" совместно с кинофестивалем "Ноль плюс" станет большой съемочной площадкой, на которой будут расположены локации для съемок эпизодов с жителями города. Съемочным павильоном станет все, что расположено на территории площади: детская и концертная площадки, открытый летний кинотеатр, съемочные павильоны и специально созданные локации, в которых будут сниматься короткие эпизоды с жителями города.

Гости праздника получат "Плейлист киномана". Он пока совершенно чист. Посетив интерактивные и съемочные площадки, тематические локации, участники программы заполнят плейлист и смогут поучаствовать в розыгрыше призов и подарков.

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# День города Тюмени , футбол

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