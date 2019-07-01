Субботник ко дню города пройдет в Тюмени 20 июля

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Очередной общегородской субботник, призванный навести чистоту и порядок на улицах и во дворах ко дню города, пройдет 20 июля, сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени.

Помимо традиционных видов работ – сбора и вывоза мусора, побелки деревьев и бордюров – жителям предлагают позаботиться о малых архитектурных формах в своих же дворах. Часто скамейки, урны и ограждения требуют обновления покраски.

Администрация города приглашает тюменцев присоединиться к участникам субботника и убрать территорию у своего дома, подъезда, предприятия. Желающие смогут выйти на такие работы в городские парки и скверы, где будут проходить массовые акции по наведению чистоты и порядка.

Также приглашают управляющие компании присоединиться к участникам субботника на обслуживаемых дворовых территориях, навести на них чистоту и привести в порядок требующие ремонта малые архитектурные формы.

По всем вопросам об организации субботника необходимо обращаться: МКУ "Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени" (ул. 30 лет Победы, 95, корп. 2, каб. 202), тел. 51-02-77; МКУ "Служба заказчика по благоустройству Калининского административного округа Тюмени" (ул. Луначарского, 61), каб. 113, тел. 43-27-80; МКУ "Служба заказчика по благоустройству Ленинского административного округа Тюмени" (ул. Мельникайте, 74), каб. 408, тел. 20-90-93; МКУ "Служба заказчика по благоустройству" Центрального административного округа администрации Тюмени (ул. Новгородская, 10 каб. 306), тел. 35-34-74.

Жители областной столицы, желающие самостоятельно участвовать в субботнике, для определения места участия могут обратиться в службу заказчика соответствующего административного округа.