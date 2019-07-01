Памятные почтовые штемпели подготовили ко Дню города

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: портал "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Праздничное гашение почтовой продукции специальными переводными штемпелями "День города", "Сквозь глубину веков…" и "Посткроссинг" организует филиал Почты России ко Дню города с 22 по 29 июля, сообщает администрация Тюмени.

В центральном городском отделении почтовой связи (ул. Республики, 56) все желающие смогут поставить оттиски памятных штемпелей на письмах и открытках. Гашение будет проходить в окне № 7 в соответствии с режимом работы отделения связи.

"Специальные почтовые штемпели являются одним из видов календарных почтовых штемпелей, – рассказала заместитель директора Тюменского филиала Почты России Наталья Санникова. – Они отличаются внешним оформлением (дополнительный текст, рисунок), целями и способами применения. Оттиски специальных почтовых штемпелей являются украшением коллекций филателистов и памятным подарком всем получателям почтовой корреспонденции".

В почтовом отделении также имеется различная почтовая продукция, в том числе открытки местной тематики.

На штемпеле "День города" изображено здание администрации Тюмени, а также указан год и дата празднования. Этот переводной штемпель был создан в 2009 году.

На художественном оттиске штемпеля "Сквозь глубину веков…" изображен гербовый символ города – дощаник. Штемпель был изготовлен в 2013 году в рамках культурно-исторического проекта "Тюмень. Сквозь глубину веков".

Переводной художественный штемпель "Посткроссинг" был выпущен к 10-летию движения посткроссинг в России в 2015 году.