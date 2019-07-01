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Юрий Синица перешел в ВК "Тюмень"

Спорт, 18:21 24 июля 2019

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Мужской волейбольный клуб "Тюмень" пополнился связующим. Игроком команды стал Юрий Синица, сообщает ВК "Тюмень".

Новичку сибирского коллектива 25 лет. Его рост – 194 сантиметра. Немалую часть своей карьеры Синица провел в Нижневартовске. В составе дублеров "Югры-Самотлор" становился лучшим связующим чемпионата Молодежной лиги в 2016 году. Тогда же стал обладателем Кубка этого турнира.

В минувшем сезоне Юрий играл за основной состав нижневартовцев. В общей сложности, провел в составе югорчан в суперлиге 36 матчей. В них набрал 66 очков. Одним из главных качеств Синицы считается его мощная силовая подача.

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# ВК Тюмень , волейбол , Юрий Синица

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