Тюменские художники написали портреты горожан и пригласили на выставку

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Получить свои портреты, созданные профессиональными художниками, могут тюменцы и гости города на набережной 25 июля. Внушительная очередь горожан, желающих быть запечатленными мастерами, выстроилась уже за четверть часа до начала мероприятия.

Портреты горожан пишут пять тюменских художников: Виталий Лазаренко, Елизавета Ануфриева, Игорь Борис, Ева Соловей и Ольга Муминова. Они работают в разных техниках - иллюстраторы, мастера графики, портретисты, создатели комиксов.

"Я - профессиональный художник, создаю портреты и шаржи. Шаржи интересны тем, что нужно искать характерные черты у человека и выделять их. На каждый уходит минут 15", - рассказал художник Игорь Борис.

Акция прошла в поддержку передвижной выставки "Сокровища музеев России", которая работает в музее им. И.Я. Словцова с середины июня 2019 года. В экспозиции - 54 картины российских художников Валентина Серова, Ивана Крамского, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Ивана Горюшкина-Сорокопудова, (Владимира Боровиковского, Ильи Репина, Архипа Куинджи) и других авторов, созданные в период XVII - ХХ веков.

"К сожалению, многие жители Тюмени не знают, что у нас в музейном комплексе есть прекрасная художественная коллекция, втом числе произведения Репина, Айвазовского, Поленова и других мастеров. Это же характерно для других городов. Поэтому и родился федеральный проект, в рамках котрого можно увидеть картины из разных музейных собраний страны - портреты художников, начиная с Петровской эпохи, а также советское искусство, которе мало кто знает", - отметила главный научный сотрудник музейного комплекса Наталья Паромова. Экспозиция будет открыта до 4 августа, вход свободный. Затем выставка отправится в другие города России.

Татьяна Ковалева