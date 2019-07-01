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Символы ямальских городов побывают в космосе

Общество, 17:50 25 июля 2019

Олег Артемьев/Роскосмос | Фото: Олег Артемьев/Роскосмос

Вымпелы городов Муравленко и Ноябрьска отправят на Международную космическую станцию. Необычную идею полковник запаса, военный комиссар Ноябрьска и Муравленко Владимир Миренский предложил другу космонавту Александру Скворцову, сообщает ИА "Север-Пресс".

Автор идеи сообщил, что сейчас космонавт уже находится в космосе. Туда он отправился 20 июля. Вымпелы доставят на станцию грузовым кораблем "Прогресс" 31 июля. Чтобы доказать, что вымпелы действительно были в космосе, их сфотографируют на фоне иллюминатора с видом Земли.

"Идея отправить символы городов в космос родилась во время одной из наших телефонных бесед весной этого года. Вымпелы я передал в мае, когда летел из Ноябрьска в Москву. Это не посылка в привычном виде, ведь это все не так просто. Вещи включаются в опись, проходит согласование с руководством. Кроме того, нужно учитывать, что каждый космонавт может взять с собой один килограмм личных вещей, так как каждый предмет увеличивает подъемную массу и стоимость полета. Поэтому вымпелы буквально невесомые", — сказал Владимир Миренский.

Обратно на Землю символы городов вернуться вместе с космонавтом Александром Скворцовым в феврале 2020 года.

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# космос , Ямал

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