Тюменские поисковики работают в Тверской и Ленинградской областях

| Фото: Тюменского областного поискового центра | Фото: Тюменского областного поискового центра

Семь поисковых отрядов из Тюмени, Ишима, Уватского и Ялуторовского районов проводят полевые экспедиции на территории Ржевского и Западнодвинского районов Тверской области, а также в Кировском районе Ленинградской области. На летнем этапе "Вахты памяти" работают более 90 человек из Тюменской области, сообщает региональный поисковый центр.

Для поисковиков организована культурно-просветительская программа: экскурсии по памятным и историческим местам, достопримечательностям и музеям. С 10 по 24 августа тюменский отряд проведет полевые поисковые и эксгумационные работы в рамках Международной военно-исторической экспедиции "Волховский фронт. Апраксин" в районе урочища Вороново Кировского района Ленинградской области.

Вторую часть экспедиции, с 25 августа по 12 сентября, штаб проведет в Ржевском районе Тверской области.

Поисковый отряд "Югра" начал экспедицию 6 июля. Отряд традиционно работает в Ржевском районе Тверской области. С 5 по 28 августа тюменский поисковый отряд "Кречет" проведет полевые поисковые работы в Западнодвинском районе Тверской области.

Второй этап "Вахты памяти" Тюменской области завершится осенью. Напомним, что в рамках весеннего этапа усилиями поисковиков были подняты и подготовлены к погребению останки 244 бойцов и командиров Красной Армии, найдено 14 солдатских медальонов, ладанка и четыре именные вещи.