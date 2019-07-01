В Тобольске вручили награды фотоконкурса "Памяти Александра Ефремова"

Награды в региональных номинациях "Человек труда" и "Творческое наследие Петра Ершова" вручили на межрегиональном конкурсе репортажной фотографии, который состоялся в Тобольске, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", руководитель депутатской фракции партии в Тюменской областной думе Андрей Артюхов отметил, что для любой профессии важны конкуренция и соревновательность, и подчеркнул, что номинация, посвященная знаменитому сибирскому сказочнику Ершову и произведению "Конек-горбунок", имеет для Тюменской области не только культурное значение.

"Эта тема важна для развития туризма во всей Тюменской области: Ершов – великое достояние нашего региона, и фотокорреспонденты своей работой помогают нам продвигать туристический бренд области. Особенно важно это для Тобольска – города, знаменитого своей культурой и историей", – отметил Андрей Артюхов.

Первый замглавы администрации Тобольска Яна Зубова, в свою очередь, также подчеркнула важность фотоконкурса для развития туристического потенциала Тобольска.

"У нас в городе проходит много разных мероприятий, и всегда очень приятно по их окончанию слышать от гостей много добрых отзывов о Тобольске. Приятно, что гости уезжают от нас с желанием к нам вернуться", – рассказала Яна Зубова.

В региональной номинации "Творческое наследие Петра Ершова", проводившейся в этом году впервые, победу одержал Михаил Калянов за работу "Конный клуб "Конек-горбунок". Диплом второй степени получил Станислав Баев, третьей степени – Евгений Бушуев.

В региональной номинации "Человек труда", которую депутатская фракция "Единой России" в облдуме инициирует ежегодно с 2013 года, а цель которой – повышение престижа рабочих профессий, лучшим стал тобольский фотограф Евгений Лисиенко с работой "Короли нефтехимии", диплом второй степени получил Денис Моргунов из Тюмени, третьей степени – ишимец Василий Баранов.

Кроме того, были вручены награды в федеральных номинациях "Герой нашего времени", "Федеральный репортаж" и "ЭКОмир: природа, человек, гармония".

Перед церемонией награждения участники фотоконкурса возложили цветы к памятнику "Жизнь за правду", который воплощен в образе тобольского корреспондента Александра Ефремова, погибшего 12 мая 2000 года в Чечне при исполнении служебных обязанностей.