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Задержан водитель Infiniti за нарушения ПДД на улице Щербакова в Тюмени

Происшествия, 12:05 30 июля 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

22-летний водитель Infiniti задержан за нарушения правил дорожного движения на ул. Щербакова в Тюмени утром 30 июля, сообщает региональное управление МВД России.

В сети появился видеоролик, в котором несколько иномарок нарушают правила дорожного движения на ул. Щербакова. Инспекторы полка ДПС, ГИБДД, УМВД России по Тюменской области установили личность одного из участников видеоролика, водителя Infiniti. Он пояснил автоинспекторам, что отмечал свадьбу друга, и полностью признал свою вину. Также водитель и один из его товарищей рассказали, что подобное поведение порицается их родителями.

В отношении водителя составлен административный протокол. Сотрудники Госавтоинспекции принимают меры к установлению и привлечению к ответственности водителей остальных автомобилей, которые совершили правонарушения.

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# водитель , ГИБДД , ПДД

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