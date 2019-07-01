Редких птиц обнаружили орнитологи на Ямале

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Гнездование трех пар орланов-белохвостов, двух пар беркутов и пяти пар кречетов обнаружили на маршруте протяженностью около 370 км орнитологи союза охраны птиц России, сообщает правительство ЯНАО.

Из 35 гнездовых ящиков, которые были установлены на деревьях, проверили 33. Одно из этих гнездовий птицы занимают третий год. С 2017 года гнездовые ящики семь раз занимали кречеты, три – беркуты, два раза – мелкие соколы дербники и два раза – мохноногие канюки. В этом сезоне дополнительно установлено семь открытых гнездовых ящиков на деревьях.

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Многолетний мониторинг состояния популяций гнездящихся хищных птиц на Ямале проводится для того, чтобы изучать и охранять редкие виды хищных птиц, которые занесены в Красные книги России и Ямало-Ненецкого автономного округа. На юге полуострова Ямал регулярно гнездятся беркут, орлан-белохвост, сапсан и кречет.

Ученые дают оценку эффективности методов сохранения редких птиц на Ямале. Затем правительство округа определяет меры по восстановлению и увеличению численности популяции кречета и охране других редких видов хищных птиц.