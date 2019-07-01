Перспективы будущего урожая оценили казанские земледельцы

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

День поля прошел в Казанском районе. Земледельцы объехали посевы, обменялись опытом по возделыванию зерновых, зернобобовых, кормовых культур и оценили их урожайность, сообщает администрация муниципального образования.

Участники мероприятия осмотрели посевы сельскохозяйственных культур в СХПК им. "Чапаева", ЗАО "Агрокомплекс “Маяк”", ООО "Агрофирма “Новоселезнёво”", ООО "Мичуринская свиноводческая компания", СХПК "Колхоз им. Кирова".

В п. Новоселезнёво посетили предприятие "Авагро", которое изготавливает опрыскиватели для обработки посевов агрохимикатами.

Ожидаемый валовой сбор зерна по району – более 91 тыс. тонн, что больше на 5 тыс. тонн, чем в 2018 году.

На совещании были рассмотрены вопросы готовности сельхозпредприятий к уборке урожая и ход заготовки кормов для животноводства.