Перспективы будущего урожая оценили казанские земледельцы
День поля прошел в Казанском районе. Земледельцы объехали посевы, обменялись опытом по возделыванию зерновых, зернобобовых, кормовых культур и оценили их урожайность, сообщает администрация муниципального образования.
Участники мероприятия осмотрели посевы сельскохозяйственных культур в СХПК им. "Чапаева", ЗАО "Агрокомплекс “Маяк”", ООО "Агрофирма “Новоселезнёво”", ООО "Мичуринская свиноводческая компания", СХПК "Колхоз им. Кирова".
В п. Новоселезнёво посетили предприятие "Авагро", которое изготавливает опрыскиватели для обработки посевов агрохимикатами.
Ожидаемый валовой сбор зерна по району – более 91 тыс. тонн, что больше на 5 тыс. тонн, чем в 2018 году.
На совещании были рассмотрены вопросы готовности сельхозпредприятий к уборке урожая и ход заготовки кормов для животноводства.