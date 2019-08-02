Выполнить нормативы ГТО на пляже могут тюменцы

| Фото: Тюменский многопрофильный центр | Фото: Тюменский многопрофильный центр

Выполнить нормативы ГТО на берегу водоема смогут отдыхающие на базе "Верхний бор" 4 августа в рамках проекта #ГТОнапляже, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

По информации базы отдыха "Верхний бор", на территории комплекса за сутки в среднем отдыхают до 250 человек. Каждые выходные, кроме дождливых, на пляже их ждут инструкторы, которые примут нормативы и ответят на вопросы о комплексе "Готов к труду и обороне". Площадка по приему нормативов работает с 13 до 16 часов, она будет действовать до 1 сентября. Вход на территорию базы платный.

Выполнение нормативов на знак – это еще и возможность получить путевку в туристский комплекс "Абалак". Розыгрыш проходит в социальной сети "Вконтакте" в группе "ГТО в Тюмени" (подробности здесь).

Проект #ГТОнапляже действует с 13 июля, за это время нормативы выполнили более 200 человек.