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Международная летняя полевая школа "Путь к Северу" началась в ТюмГУ

Общество, 16:43 02 августа 2019

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Началась программа Международной летней полевой школы "Путь к Северу", которую ТюмГУ проводит вместе с колледжем экологии и лесоведения Университета штата Нью-Йорк (США), сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Три дня участники программы будут работать в ТюмГУ, в том числе на университетской биостанции на озере Кучак, в Институте биологии, Институте экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO).

Далее школа пройдет по маршруту Тобольск – Когалым – Надым, на обратном пути остановится в Сургуте.

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Большая часть полевых исследований пройдет в Заполярье. Здесь участники школы изучат экосистемы северной тайги и болот, воздействие нефтегазодобычи на экосистемы Арктического региона.

Направления вписываются в повестку Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра в Арктике, в арктическую научную политику ТюмГУ и региона.

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

В работе школы, кроме студентов ТюмГУ, участвуют представители ТИУ, Северного (Арктического) университета им. Ломоносова (Архангельск), университета Сиань Цзяотун -Ливерпуль (Китай), Ноттингемского университета (Китай).

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Их наставниками на протяжении двух недель работы школы будут известные специалисты из колледжа-организатора и Американского университета (Вашингтон), Тюменского государственного университета во главе с заслуженным экологом РФ, доктором биологических наук, директором НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ профессором Андреем Соромотиным.

Программа завершится 14 августа.

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