В Тюменском районе работают двадцать "Зеленых лабораторий"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В 20 образовательных учреждениях Тюменского района действует проект "Зеленые лаборатории под открытым небом", сообщает региональный департамент образования и науки.

Третий год в рамках проекта дети проводят сравнительный анализ, заполняют дневники наблюдений, экспериментируют.

"Для образовательных учреждений участие в проекте – это прежде всего возможность развития у обучающихся интереса к исследовательской деятельности, формирования экологической культуры. Половина участников проекта – дошкольные учреждения. Они с раннего возраста воспитывают в детях бережное и ответственное отношение к окружающей среде, учат навыкам познавательной деятельности", - отметил заместитель начальника управления образования Тюменского района Даниил Павлович.

Целью проекта может быть не только выращивание и изучение различных сельскохозяйственных культур, но и дизайн и благоустройство территории школы. Именно это направление реализуется в Переваловской лаборатории.

В "Зеленых лабораториях" принимают участие и дети с особенностями развития, и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Успешный проект в 2018 году был в Успенской школе - "Выращивание картофеля в цилиндрической форме". Полученные овощи прошли проверку в Роспотребнадзоре и после использовались для питания детей в школьной столовой.

В 2019 году в Успенской школе дети продолжили работу в тепличном хозяйстве по выращиванию овощей. На этот раз школьники взялись за выращивание огурцов сорта "Зозуля" четырьмя способами, проводя сравнительный анализ урожайности. На данном этапе эксперимент идет успешно, но о результатах пока говорить рано.