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"Тюменский бройлер" увеличивает объем выпускаемой продукции

Экономика, 16:18 03 августа 2019

птицефабрика «Продо Тюменский бройлер» | Фото: птицефабрика «Продо Тюменский бройлер»

Птицефабрика "Продо Тюменский бройлер" увеличило объемы производства. С начала 2019 года увеличение составило 8 %, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

"Главная причина роста производства - инвестиционная составляющая - три новых птичника, которые заработали осенью 2018 года, - говорит директор птицефабрики Оксана Величко. - В абсолютных цифрах мы реализовали в первом полугодии текущего года почти 18 тысяч тонн продукции против прошлогодних 16 тысяч 670 тонн. А в целом по сравнению с показателями двухгодичной давности (до начала инвестпроекта) открытие еще трех новых корпусов этим летом приведет к росту выпуска продукции на 20 процентов".

Сотрудники птицефабрики продолжают работать и над увеличением ассортимента.

"Этим летом мы предложили покупателям одно из самых известных и в то же время простых блюд - цыпленка тапака. Название происходит от грузинского слова "тапа", сковорода с ребристым дном, на которой готовят цыпленка. У нас часто говорят "цыпленок табака". Одно из главных его преимуществ простота и быстрота приготовления", - рассказала Оксана Величко.

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# производство , Тюменский бройлер

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