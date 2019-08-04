Около трехсот километров проплыл по реке Тобол Альберт Собиров

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Около 300 км по реке Тобол проплыл член клуба закаливания и зимнего плавания Альберт Собиров вместе с пловцами - участниками заплыва "От Царева городища до Тобольского кремля".

Заплыв длился 15 дней. Протяженность составила 730 км. В экспедиции по воде участвовали пловцы из Башкортостана, Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа. "Моржи" стартовали в Кургане и в первый день поочередно проплыли 27 км. Затем они преодолевали в среднем 50 км в день.

"Экспедиция была интересной и насыщенной яркими впечатлениями, – рассказал Альберт Собиров. – Тобол везде разный: начиная от Кургана, река узкая с небольшим течением, иногда была мелкой, глубиной по колено, и тогда приходилось идти пешком. Встречали много заторов и затопленных деревьев. Затем природа изменилась – появилась растительность, ландшафты стали богаче, берега красивее. В Ярковском районе река пошире, а течение побольше. В Тобольском районе вообще по-настоящему интересно и раздольно, особенно красиво в районе Липовки".

Заплыв "От Царева городища до Тобольского кремля" проведен впервые. Идея подобных экологических мероприятий может быть использована и в дальнейшем, считает участник центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Альберт Собиров, сообщает "Тюменская область сегодня"