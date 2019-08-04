Взаимосвязь рака и гиперинсулинемии обнаружили канадские ученые

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

У многих больных онкологическими заболеваниями наблюдается гиперинсулинемия — высокое содержание инсулина в крови, выяснили канадские ученые, передает Газета.ру со сссылкой на Medicalxpress.

Особенно пагубно большое количество инсулина влияет на поджелудочную железу.

Отмечается, что гиперинсулимия может привести к развитию рака молочной железы.

Ученые также обнаружили, что пониженный уровень инсулина в крови предотвращает развитие рака.