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Взаимосвязь рака и гиперинсулинемии обнаружили канадские ученые

Общество, 13:10 04 августа 2019

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

У многих больных онкологическими заболеваниями наблюдается гиперинсулинемия — высокое содержание инсулина в крови, выяснили канадские ученые, передает Газета.ру со сссылкой на Medicalxpress.

Особенно пагубно большое количество инсулина влияет на поджелудочную железу.

Отмечается, что гиперинсулимия может привести к развитию рака молочной железы.

Ученые также обнаружили, что пониженный уровень инсулина в крови предотвращает развитие рака.

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# исследования , Медицина

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