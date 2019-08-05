Сотрудники добывающей отрасли получают самые высокие зарплаты, выяснили эксперты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заработную плату более 75 тыс. рублей в месяц в среднем получают 12 % сотрудников разных сфер российской экономики. Самой высокооплачиваемой сферой является добывающая отрасль, а самой низкооплачиваемой – легкая промышленность, такие результаты исследования приводит РИА Новости.

Топ-5 сфер с самыми высокими зарплатами возглавляет добыча полезных ископаемых, около 37 % ее работников получают доход 75 тыс. рублей и более. Среди тех, кто занимается рыболовством и рыбоводством, аналогичную заработную плату имеют 34 % сотрудников. Однако, это достаточно малочисленная отрасль, в ней заняты менее 100 тыс. человек.

Третье место в рейтинге занимает финансовая отрасль. Солидный заработок имеют 33 % ее работников.

На уровень зарплаты заметно выше среднероссийского могут при определенных условиях рассчитывать люди, занятые в отраслях "IT, связь и массовые коммуникации" и "профессиональная, научная и техническая деятельность". В этих двух сферах более четверти работников получают среднемесячную зарплату в размере 75 тыс. рублей и больше.

Зарплаты менее 15 тыс. рублей в месяц получают более 20 % работников четырех отраслей экономики. Отраслью-аутсайдером оказалась "Легкая промышленность", где низкий заработок имеют более 30 % работников. Также достаточно большая доля (более 21 %) сотрудников с низкими зарплатами наблюдается в таких отраслях как "Образование", "Сельское и лесное хозяйство" и "Гостиницы, кафе и рестораны".

В образовании небольшие зарплаты имеют молодые специалисты и помощники воспитателей в детских садах. В сельском хозяйстве мало платят за низкоквалифицированный и сезонный труд. В туристической отрасли помимо неквалифицированного труда свою роль играют "чаевые", и зарплаты снижены в расчете на материальное поощрение со стороны клиентов.

Кроме этих сфер, есть еще девять отраслей, где более 10 % работников получают менее 15 тыс. рублей в месяц.

Исследование основано на данных по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2018 года по 1 мая 2019 года в средних и крупных предприятиях 27 отраслей.