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Сибирско-татарский рэпер выпускает альбом "Сыбырстан"

Общество, 09:49 10 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Свой первый альбом "Сыбырстан" готовит к выпуску исполнитель сибирско-татарского рэпа Рузиль Бикиняев из деревни Якуши Тюменского района.

22-летний рэпер Рузиль Бикиняев давно увлечен хип-хоп-культурой, сам пишет музыку и тексты. Свой рэп он читает на родном языке. Чтобы обогатить словарный запас, он дополнительно изучает сибирско-татарский язык, рассказал Рузиль Бикиняев.

В песнях молодой человек призывает сверстников знать свои корни и любить родной язык. Сейчас Рузиль Бикиняев готовит к выпуску первого альбома, который назвал "Сыбырстан".

Ирина Ромашкина

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# рэп , сибирские татары

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