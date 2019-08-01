Сибирско-татарский рэпер выпускает альбом "Сыбырстан"
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Свой первый альбом "Сыбырстан" готовит к выпуску исполнитель сибирско-татарского рэпа Рузиль Бикиняев из деревни Якуши Тюменского района.
22-летний рэпер Рузиль Бикиняев давно увлечен хип-хоп-культурой, сам пишет музыку и тексты. Свой рэп он читает на родном языке. Чтобы обогатить словарный запас, он дополнительно изучает сибирско-татарский язык, рассказал Рузиль Бикиняев.
В песнях молодой человек призывает сверстников знать свои корни и любить родной язык. Сейчас Рузиль Бикиняев готовит к выпуску первого альбома, который назвал "Сыбырстан".
Ирина Ромашкина