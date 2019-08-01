Сибирско-татарский рэпер выпускает альбом "Сыбырстан"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Свой первый альбом "Сыбырстан" готовит к выпуску исполнитель сибирско-татарского рэпа Рузиль Бикиняев из деревни Якуши Тюменского района.

22-летний рэпер Рузиль Бикиняев давно увлечен хип-хоп-культурой, сам пишет музыку и тексты. Свой рэп он читает на родном языке. Чтобы обогатить словарный запас, он дополнительно изучает сибирско-татарский язык, рассказал Рузиль Бикиняев.

В песнях молодой человек призывает сверстников знать свои корни и любить родной язык. Сейчас Рузиль Бикиняев готовит к выпуску первого альбома, который назвал "Сыбырстан".

Ирина Ромашкина