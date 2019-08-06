Открыт прием заявок в Школу юных нейроинженеров

| Фото: "Региональный информационно-образовательный центр" | Фото: "Региональный информационно-образовательный центр"

Прием заявок в Школу юных нейроинженеров стартовал с 1 августа, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Программа обучения рассчитана на школьников 9-11 классов. Во время занятий ребята будут изучать нейросетевые технологии и искусственный интеллект. Новое направление открывается в рамках образовательной деятельности Центра робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области. Курс разработан командой тюменской компании ОКАС, участника Отраслевого союза "Нейронет" НТИ.

Программа входит в трек олимпиады Национальной технологической инициативы, победители которой могут получить 100 баллов ЕГЭ.

Занятия будут проходить на базе тюменского технопарка, по адресу ул. Республики 142.

Специалисты в области робототехники поделятся со старшеклассниками знаниями бесплатно, но желающим стать участниками курса нейроинженеров, необходимо пройти отборочные испытания для зачисления.

Подать заявку на обучение можно в официальной группе ЦРТиАСУ.