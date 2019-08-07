Тюменкам расскажут о преимуществах грудного вскармливания

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Прямой эфир: "Грудное вскармливание: вопросы и ответы" пройдет в тюменских официальных аккаунтах "Территории здоровья" в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram, @tyumenhealthy, 7 августа. Начало в 18 часов 30 минут, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

Гостем импровизированной студии станет ассистент кафедры педиатрии Тюменского государственного медицинского университета, врач-неонатолог высшей категории Ирина Жаркова.

Эксперт расскажет о преимуществах кормления ребенка грудью, питании мамы в это время, о введении прикорма, отлучении от груди, а также ответит на вопросы зрителей.

Напомним, с 1 по 7 августа проводится Всемирная неделя грудного вскармливания.

Грудное вскармливание содействует укреплению здоровья как матери, так и ребенка. Расширение масштабов грудного вскармливания до практически всеобщего уровня может позволить ежегодно спасать более 800 тыс. жизней детей — главным образом младенцев в возрасте до шести месяцев. Грудное вскармливание сокращает риск развития у матери рака груди, яичников, диабета 2 типа и болезней сердца. По оценкам расширение масштабов грудного вскармливания позволило бы предотвратить 20 тыс. случаев смерти матерей от рака груди каждый год.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует налаживать грудное вскармливание в первый час после рождения ребенка и придерживаться исключительно грудного вскармливания до достижения ребенком шестимесячного возраста. После этого рекомендуется вводить полноценный прикорм, не прекращая грудное вскармливание до двухлетнего или более позднего возраста.