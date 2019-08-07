  • 7 августа 20197.08.2019среда
  • USD65,2030
    EUR73,0730
  • В Тюмени 17..19 С 6 м/с ветер юго-западный

Тюменкам расскажут о преимуществах грудного вскармливания

Общество, 08:07 07 августа 2019

пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Прямой эфир: "Грудное вскармливание: вопросы и ответы" пройдет в тюменских официальных аккаунтах "Территории здоровья" в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram, @tyumenhealthy, 7 августа. Начало в 18 часов 30 минут, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.

Гостем импровизированной студии станет ассистент кафедры педиатрии Тюменского государственного медицинского университета, врач-неонатолог высшей категории Ирина Жаркова.

Эксперт расскажет о преимуществах кормления ребенка грудью, питании мамы в это время, о введении прикорма, отлучении от груди, а также ответит на вопросы зрителей.

Напомним, с 1 по 7 августа проводится Всемирная неделя грудного вскармливания.

Грудное вскармливание содействует укреплению здоровья как матери, так и ребенка. Расширение масштабов грудного вскармливания до практически всеобщего уровня может позволить ежегодно спасать более 800 тыс. жизней детей — главным образом младенцев в возрасте до шести месяцев. Грудное вскармливание сокращает риск развития у матери рака груди, яичников, диабета 2 типа и болезней сердца. По оценкам расширение масштабов грудного вскармливания позволило бы предотвратить 20 тыс. случаев смерти матерей от рака груди каждый год.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует налаживать грудное вскармливание в первый час после рождения ребенка и придерживаться исключительно грудного вскармливания до достижения ребенком шестимесячного возраста. После этого рекомендуется вводить полноценный прикорм, не прекращая грудное вскармливание до двухлетнего или более позднего возраста.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# грудное вскармливание , прямой эфир

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:57 07.08.2019Лето, Змей Горыныч, метание "кошки": для гостей АрМИ в Тюмени приготовили спецпрограмму
09:35 07.08.2019Команда из Белоруссии показала лучшее время на полуфинале "Инженерной формулы" под Тюменью
09:24 07.08.2019Ямальцы отправятся на учебно-полевые сборы
08:40 07.08.2019На улице Широтной в Тюмени отключат светофор