На квест с QR-сканером приглашает музей Ялуторовска

| Фото: Ялуторовский музейный комлекс | Фото: Ялуторовский музейный комлекс

Познавательный квест "Пешком в историю", посвященный юбилею Тюменской области, состоится в Краеведческом музее Ялуторовска 9 августа.

При помощи приложения "Молния QR-сканер" участники квеста отправятся на поиски музейных реликвий, рассказывающих о важных событиях из истории родного края, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

Главные герои - музейные предметы - поведают необыкновенные истории, раскроют тайны и загадки старинных вещей. Участники совершат настоящее расследование, во время которого раскроют главную тайну и ответят на вопрос: "В чем сила Тюменского края?".

Справки по телефону: 8 (34535) 3-16-58.